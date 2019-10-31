"الاستثمار" تعلن عن 26 اتفاقية بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار

مع ختام مشاركتها في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار ثالث أيام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالإعلان عن 26 اتفاقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وشهدت منصة "استثمر في السعودية" توقيع اتفاقيتين اليوم بين كل من شركة تربل فايف الأمريكية والشركة العقارية السعودية، بالإضافة إلى اتفاقية بين كل من شركة سماءات وشركة سبرنكلر الأمريكية.

وتضمّنت الاتفاقية الأولى ما بين شركة سماءات وشركة سبنكلر تعاوناً مشتركاً يتم بموجبه تبادل ونقل الخبرات بين الطرفين في مجالات إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كفاءة الظهور الرقمي للعملاء، إضافة إلى تحسين تجارب العملاء في الخدمات الرقمية.

وشملت الاتفاقية الثانية بين شركة تربل فايف والشركة العقارية السعودية تعاوناً دوليّاً لإنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي متعدد النشاطات في مشروع الوديان بالرياض، حيث سيتضمن المشروع مراكز تسوق وحدائق مائية ومراكز ترفيهية ورياضية ومناطق ضيافة وغيرها من المراكز الأخرى متعددة الخدمات.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً عن توقيع 24 اتفاقية جرت ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار حيث تضمنت الاتفاقيات عدداً من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتركيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، امتداداً للتقدم الذي تحققه المملكة في عام 2019، حيث أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها للربع الثالث، الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار؛ أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي والتي بلغت 809 تراخيص استثماري، فإن الهيئة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.

يذكر أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطوراً على مستوى العالم.