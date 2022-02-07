"التحالف": سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني

الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم".. من الحديدة ومطار صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 03:07 PM

الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم".. من الحديدة ومطار صنعاء

"التحالف": سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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