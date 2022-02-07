"التحالف": سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني

الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم".. من الحديدة ومطار صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.



وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.