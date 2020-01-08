"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤديان لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤديان لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤديان لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤديان لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل البدع والوجه وتبوك وتيماء وحقل، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤديان لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.