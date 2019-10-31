شاهد.. مدارس الأفلاج تبدأ يومها بأداء صلاة الاستسقاء

تعميم لمدير التعليم حث منسوبي الإدارة وطلابها على أدائها

بدأت مدارس الأفلاج يومها الدراسي، بتأدية الطلاب ومنسوبي المدرسة صلاةَ الاستسقاء؛ وذلك تَأَسّيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت مدارس الأفلاج، قد تَلَقّت تعميمًا وجّه خلاله مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المدارسَ بإقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، وحث منسوبيها وطلابها على أداء هذه السنة وإقامتها بالمدرسة.