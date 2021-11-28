"تنمية البديع" بالأفلاج تستعد لإطلاق مهرجان خيرات بلادي

يحتوي على معروضات للأسر المنتجة ويستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة

أكملت لجنة تنمية البديع ممثلة بمركز تنمية المرأة الاجتماعي بالأفلاج استعداداتها لمهرجان خيرات بلادي والذي سيقام في مقر اللجنة خلال الفترة 26-28/4/1443 ولمدة ثلاثة أيام متواصلة .

ويحتوي المهرجان على معروضات للأسر المنتجة وركن ترفيهي ثقافي للأطفال وجلسات للأسر للاستمتاع بالمهرجان وتتضمن فعاليات المهرجان معرض "خيرات بلادي" يحوي أبرز ما تشتهر به مناطق المملكة من مأكولات شعبية وغيرها .

وكانت لجنة البديع قد فتحت فترة التسجيل للأسر المنتجة لعرض منتجاتها السوقية في المهرجان، كما طرحت اللجنة عدة فرص تطوعية لمن يرغب بالمشاركة في التنظيم والاستقبال.