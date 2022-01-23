قرار منتظر ضد الحوثيين.. أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية تنطلق

طلب إماراتي وحضور سعودي ورئاسة كويتية و"الأحداث الإرهابية" عنوان

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر؛ وذلك بناءً على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة موضوع "الأحداث الإرهابية التي تعرّضت لها دولة الإمارات من جرّاء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في إمارة أبو ظبي".

شارك في الاجتماع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فيما رأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر عن الدورة غير العادية قرارٌ يعبّر عن الموقف السياسي العربي الرافض لهذه الهجمات الإرهابية، والتضامن مع دولة الإمارات.