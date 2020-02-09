مدير "أم القرى": لقاء قادة الجامعات خارطة طريق لتطبيق نظامها الجديد

يتضمن تسخير البحث لخدمة المجتمع وتوفير برامج تتوافق مع متطلبات سوق العمل

أكد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل أن لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع كان بمثابة خارطة طريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة كافة التفاصيل التطويرية، للهياكل التنظيمية للجامعات السعودية، وتعزيز مستوى كفاءتها التشغيلية.



وأشار إلى "أن هذا اللقاء الذي أقيم مؤخراً في جامعة الأميرة نورة برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ ينسجم مع إستراتيجيات ومتطلبات نظام الجامعات الجديد للمساهمة في التنمية الوطنية من خلال تسخير البحث العلمي ومخرجاته نحو خدمة المجتمع، وتوفير برامج مهنية وتطبيقية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".



وثمن مدير الجامعة دعم وعناية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- المستمر لقطاع التعليم ومخرجاته البحثية، والتي من أبرزها الأبحاث المتخصصة في الحج والعمرة التي يقدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.



ونوه بدعم ومؤازرة وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ لمبادرات وأنشطة الجامعات، مشيداً بحسن التنظيم والدور الذي قامت به مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس العيسى.