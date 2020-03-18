ارتفاع مصابي "كورونا" في جنوب أفريقيا إلى 116 حالة

زيمبابوي وناميبيا تعلنان الطوارئ لمواجهة الفيروس

سجلت جنوب أفريقيا 31 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد إلى 116 حالة.

وأوضح وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيزه، أن من بين الحالات الـ31 الجديدة 6 حالات عدوى محلية.

من ناحية ثانية، أعلنت زيمبابوي وناميبيا حالة الطوارئ في عموم البلاد ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في مؤتمر صحفي: إنه "تم فرض حظر السفر إلى الدول الأكثر معاناة من الفيروس"، ضمن إطار حالة الطوارئ، مشيراً إلى تعليق جميع الأنشطة المحلية بالبلاد بما فيها الثقافية والرياضية، إضافة إلى تعليق كل من معرض التجارة الدولي، ويوم الاستقلال الوطني.

وأوضح منانغاغوا أن البلاد لم تسجل أي إصابة بكورونا حتى الآن، مضيفًا أنه لن يتم تعليق عملية التعليم في البلاد لهذا السبب.

وقد أعلنت الحكومة الناميبية عن حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا، وإيقاف جميع الأنشطة الجماعية وعملية التعليم لمدة شهر في هذا الإطار.

وحتى الآن اجتاح كورونا 30 دولة أفريقية؛ حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 400 حالة.

في سياق آخر، أعلنت غامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء.

وأفاد وزير الصحة الغامبي أحمدو لامين ساماته في بيان اليوم، بأن السلطات سجلت إصابة سيدة بالفيروس قادمة من المملكة المتحدة.

وأوضح أن المصابة قامت بعزل نفسها عند ارتفاع درجة حرارتها قبل أن يتم أخذ عينة منها ويثبت إيجابية إصابتها بالفيروس، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على الرحلة ذاتها أو المخالطين بها؛ ليتم عزلهم.