"شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر.

وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم.

يشار إلى أنه قد سبق للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية.