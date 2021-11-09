الإحصاء: نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري

قالت: ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2% وارتفاع القطاع الحكومي بـ 2.7%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أنه ووفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021م مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م؛ ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.