تجاوز جدة بثنائية .. الباطن يقترب من الصعود لدوري الكبار

في افتتاح الجولة 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان

اقترب الفريق الكروي الأول بنادي الباطن للصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث يحتاج لـ 3 نقاط فقط للصعود" رسمياً " ، بعد تغلبه، مساء اليوم الاثنين، على مضيفه جدة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .

ورفع الباطن رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول قبل 4 جولات من النهاية.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء تغلب القادسية على النجوم 2-0، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث.

وفي حائل تعادل الطائي مع ضيفه أحد 1-1.

وفي الخرج عاد الخليج بثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مستضيفه الشعلة 2-0.

وفي بقية المباريات تعادل حطين مع ضيفه نجران 2-2، والأنصار مع النهضة بذات النتيجة.



