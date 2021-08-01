٣٠ مليون مشاهدة لمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الحرمين خلال موسم الحج

من خلال عدة أعمال إعلامية هدفت لإبراز رسالة الحرمين الشريفين عبر كفاءات متخصصة

حصد الإعلام التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال حسابات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من (٣٠) مليون مشاهدة، في موسم الحج لهذا العام، من خلال عدة أعمال إعلامية، قامت بها الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الإدارة عملت قبل الموسم الاستثنائي على عقد اجتماعات دورية للعصف الذهني مع مديري الإدارات كافة، وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع عديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإبراز رسالة الحرمين الشريفين، والخروج بمواد إعلامية ورسائل توعوية تتناسب مع رغبات وتطلعات المشاهدين والمتابعين، مع عظم ومكانة الحرمين الشريفين ورسالتهما السامية والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية في المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج.

وأضاف: تضمنت خطة الإدارة خلال موسم الحج نشر أخبار وتقارير صحفية، وصور ومقاطع فوتوغرافية احترافية عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، عبر كفاءات إعلامية تقوم على الإعداد والتوثيق والنشر، مشيراً إلى أن نسب المشاهدات العالية والصدى والتفاعل الإعلامي المحلي والعالمي تؤكد المستوى العلمي والعملي لمختلف الكوادر الإعلامية بالإدارة العامة.

وذكر المسعودي جانباً من الأرقام والإحصائيات، وبلوغ إجمالي المتابعين لحسابات الرئاسة أكثر من مليون متابع و(٣٠) مليون مشاهدة مرئية لحسابات الرئاسة و(٩٠) مليون مشاهدة لخطبة يوم عرفة، كما بلغ مرات الظهور لمنسوبي الرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي (٤٥) ظهوراً وعدد المنشورات يتجاوز (١١٠٠) منشور إعلامي.

وأكد المسعودي؛ أن الكوادر الإعلامية قامت بإعداد (١٠٣) تقارير صحفية و(٦٣٥) خبراً صحفياً تساندها (٢٧٨) تغطية مصوّرة و(٣٣) تقريراً مرئياً تم نشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وبلغ إجمالي تقارير الجهات الإعلامية المتفاعلة أكثر من (١٠٠) تقرير تلفزيوني و(٤٦) تقريراً إذاعياً و(٣١) تقريراً صحفياً، نُشرت في أكثر من (٢٠٠٠) جهة إعلامية.

وفي الختام، أشار "المسعودي" إلى مدى اهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتطوير الأدوات والكوادر الإعلامية لتتماشى في مخرجاتها مع أهداف رئاسة شؤون الحرمين نحو تسخير وسائل الإعلام وسبل التقنية والاتصال كافة في إبراز رسالة الحرمين الشريفين السامية، وإبراز ما تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتسهيل منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين خلال الجائحة.