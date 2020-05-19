الصحة تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لـ"كورونا" .. فحص الأشخاص داخل سياراتهم

تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



وأكدت الصحة أن هذه المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر عدة منافذ منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في عدة مدن، وكذلك سيتم الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.



تجدر الإشارة أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولاتزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت ساهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.



أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها اعتباراً من العاشر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.



وتواصل الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، سعياً لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يساهم في عدم تفاقم المرض بإذن الله.