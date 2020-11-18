كورونا في العراق: 2349 إصابة جديدة و43 وفاة و2151 حالة شفاء

إجمالي عدد الإصابات 526852 والوفيات 11795

سجلت العراق 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 526852 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11795، فيما تم تسجيل 2151 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 455176 حالة.