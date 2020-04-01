سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا"

أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).
سلطنة عمان
وزارة الصحة العمانية
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.
"الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا
أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).
وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.