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"الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا

سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا"

أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).



وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

