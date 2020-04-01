سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا"

"الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا

أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).


وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:48 AM

"الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا

سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).


وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

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سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا الجديد

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