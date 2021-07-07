العراق يسجّل 8777 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8777 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1397100 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17413، فيما سجلت 5522 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1282764 حالة.