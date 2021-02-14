التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
قال: المحاولات الإرهابية الحوثية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.