التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط

قال: المحاولات الإرهابية الحوثية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.

وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 03:46 PM

قال: المحاولات الإرهابية الحوثية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان

التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

خميس مشيط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتا تجاه #خميس_مشيط من قبل المليشيا الحوثية.

وقال التحالف: المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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