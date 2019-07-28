





7

لمدة 3 أيام ويتخلله مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة من ضمنها الركض

بثلاث فئات وضمن موسم السودة.. انطلاق سباق سبارتن في 3 أغسطس

تنطلق فعالية سباق سبارتن الرياضية ضمن إطار برنامج موسم السودة، حيث يُتوقع أن يجذب هذا السباق هواة هذا النوع من الرياضة ومحبي التحديات والمنافسة. وتستمر فعالية السباق لمدة ثلاثة أيام من 1 إلى 3 أغسطس، حيث تركز فعالية اليوم الأول والثاني على تعريف الجمهور بالجو العام للسباق، في حين ينطلق السباق الرسمي للمشاركين في اليوم الثالث. وسيقام سباق "سبارتن سبرينت" في منتزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة التي تتمتع بمقومات طبيعية، ومناظر خلابة تتراوح بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والظروف المناخية المتميزة.



ويتخلّل السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والسقوط والزحف، إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة والعديد من التحديات المثيرة والمرحة في نفس الوقت. وليس بالضرورة أن يكون المشاركون في سباق سبارتن من الرياضيين المتمرسين. فالركض رياضة مسلية للجميع؛ مبتدئين ومحترفين على حدٍ سواء، ويعتبر السباق انطلاقة جيدة للمتسابقين الجدد وللرياضيين المحترفين، حيث يتاح لهم اختبار قوتهم البدنية وتحدي أنفسهم.



ويتكون سباق "سبارتن سبرينت" من ثلاث فئات هي؛ "بطولة النخبة"، وبطولة "الفئات العمرية"، و"السباق المفتوح" ويمتدّ مساره على مسافة 5 كلم ويتضمن أكثر من 20 عقبة وعائقاً.



ويضم السباق عوائق وعقبات تختلف درجة صعوبتها وتشمل الزحف تحت الأسلاك الشائكة، وتحدي "أطلس كاري" الذي يتعين فيه على المتسابقين التقاط حجر ثقيل وحمله باتجاه العلم والعودة به إلى الموقع الأولي، و"رافعة هرقل" التي يجدر بالمتنافسين فيها سحب الرافعة وخفض الوزن المعلّق بها ببطء وتجنّب سقوطه على الأرض. هذا بالإضافة إلى تسلّق الحبال، وتحدي رمي الرمح الذي يحتاج إلى يد ثابتة وذراع قوية، وتحدي قلب الإطارات الكبيرة وتسلّق الجدران والكثير من العقبات الأخرى التي تختبر مدى قدرة الشخص على التحمّل.



كما يوفر سباق سبارتن تجربة فريدة من نوعها للأطفال من خلال "سبارتن كيدز" الذي يضم ثلاث فئات: الأولى للأطفال من 4 إلى 6 أعوام، والثانية من 7 إلى 9 أعوام، والثالثة من 10 إلى 14 عاماً، ويبلغ طول مسار السباقات لكل من هذه الفئات على التوالي 800 و1600 و3200 متر. وتتضمن مسارات السباقات عدداً من العوائق المصممة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة للسماح للمشاركين الصغار بالاستمتاع بهذه التجربة الحماسية واختبار قوتهم البدنية والمعنوية.



ويتضمن سباق "سبارتن كيدز" 17 من العوائق المتفاوتة الصعوبة وتشمل عبور الأنفاق، وتسلّق الجدران والحبال، والسير على منصة مرتفعة والحفاظ على التوازن لتفادي السقوط، إضافة إلى عقبة "رافعة هرقل" التي تم تعديلها لتتناسب مع قدرات الأطفال حيث يتعيّن عليهم سحب حبل علّق فيه كيس يزن 14 كلغ، وغيرها الكثير من العقبات.



كما يتيح السباق الفرصة لجميع الفئات للمشاركة سواء لمن يتمتعون باللياقة العالية أو من محبي الرياضة بشكل عام، حيث تتيح لهم منطقة فعالياتسبارتن فرصة تجربة بعض العقبات المميزة بمساعدة فريق من الخبراء. كما تحتضن منطقة السباق عدداً من المطاعم التي تلبّي أذواق الجميع ويمكن فيها قضاء أمتع الأوقات نظراً لما تزخر به من أجواء موسيقية وترفيهية الرائعة. كما تجري فيها أنشطة كثيرة ينظمها الشركاء والرعاة الرسميون.



جدير بالذكر أن فعاليات موسم السودة تقوم على أربعة محاور رئيسية استندت إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة، وقد صممت بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية لها، حيث سيتاح للمشاركين في الموسم الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهويهم والتي تستمر طيلة شهر أغسطس القادم.



ويهدف سباق سبارتن العالمي إلى إعداد جيل من الرياضيين الذين يتمتعون بالقوة البدنية والروح المعنوية العالية والثقة بالنفس، وهو حدث استثنائي يتاح فيه للإنسان تحدي وعورة المكان وقوة الطبيعة، فاحرصوا على المشاركة في هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية التي تتيح لكم اختبار قدرتكم على التحمّل وتقام ضمن إطار موسم السودة من 1 إلى 31 أغسطس والذي يشكّل جزءاً من مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي وتتضمن 11 موسماً سياحياً يشمل معظم مناطق المملكة.