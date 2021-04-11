الاحتراف تكشف عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022 ..تعرف عليها

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022 . وستبدأ فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد ابتداء من 27 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021 لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. فيما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ابتداء من 2 يناير 2022 وحتى 30 يناير 2022.

