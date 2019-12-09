فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور

بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

عقبة حزنة مرور الباحة

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:29 AM

بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات

فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور

أحمد العبدالله

الباحة

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أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

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