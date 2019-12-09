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بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات

فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.