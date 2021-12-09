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قال: السعوديون شعب مبتسم ولا أجمل من السعادة على وجوههم

بالصور .. نجم بوليوود "سلمان خان" بالرياض.. وطفل يكسر "البروتوكول" وينهار باكيًا!

تصوير ماجد البقمي: تجسدت هوية موسم الرياض "تخيل أكثر" مجدداً على أرض الواقع عندما وجد أحد أطفال الجالية الهندية نفسه أمام البطل العالمي ممثل "بوليوود" سلمان خان في فندق "نارسيس" بالرياض مساء اليوم الخميس، أثناء المؤتمر الصحفي، فلم يتمالك الطفل نفسه وانهار باكياً وهو يصافح بطل الفرقة، كاسراً "البروتوكول" الرسمي.



واستعداداً للحفل الفني الذي سيحييه في مسارح "البوليفارد" غداُ الجمعة، تحدث "سلمان خان" صاحب الـ107 أفلام أمام وسائل الإعلام السعودية والهندية، مقدماً شكره لهيئة الترفيه، ومبدياً كامل سعادته بوجوده في المملكة.



وقال "خان": "أنا متحمس جداً وأتشرف بوجودي بالرياض، وأعدكم بالعودة مرة أخرى لتصوير الأفلام السينمائية والعروض".



وعلّق "سلمان خان" على موقف الطفل الباكي قائلاً: "سأحتفظ باللوحة الفنية التي تلقيتها هدية منه، ولا أصدق أنني أحظى بهذه المحبة في قلوب الأطفال".



وأكد الفنان العالمي أن السعوديين شعب مبتسم، ولا يوجد أجمل من السعادة التي يراها على وجوههم.



من جهتها أوضحت النجمة "شيلبا شيتي" أنها تشعر بالسعادة الغامرة لمشاركتها بفعاليات موسم الرياض 2021، مبينة أن هذا الحضور هو الأول لها داخل المملكة، لافتة إلى أنها ستحدث الجميع عن الجمال والتطور المذهل الذي شاهدته في المملكة.