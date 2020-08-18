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قالت في بيان: المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية.. ونحتفظ بحقنا القانوني

السفارة في لبنان تنفي الخبر المنسوب لـ"بخاري": مفبرك والمتمعن يفهم مغزاه

نفت سفارة خادم الحرمين في لبنان خبر منشور في أحد الصحف والمنسوب للسفير وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري.

وقالت السفارة في بيانها إنها تود أن توضح أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وإن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.