إندونيسيا تطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

"مرصودي" استنكرت التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

طالبت إندونيسيا اليوم (الثلاثاء) بمنح فلسطين عضوية كاملة أسوة بالدول الأخرى في الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا رتنو مرصودي، خلال النقاش الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط: "هناك قصد من وراء وجودي هنا. إنه التعبير عن دعم إندونيسيا الثابت للقضية الفلسطينية"، وفقاً لـ"فرانس برس".

شددت "مرصودي" على "أن منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة هو أمر طبيعي ومهم".

واعتبرت الوزيرة أن "القضية الفلسطينية تحدد مصداقية المجلس"، مستنكرة الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية والتوسع المستمر للمستوطنات غير الشرعية.

وتحظى فلسطين الآن بوضع مراقب، وللحصول على وضع دولة عضو يجب أن تُرفع توصية بذلك إلى الجمعية العامة من مجلس الأمن، حيث للولايات المتحدة حق الفيتو.