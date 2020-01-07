سقط من الطابق الثالث وقطع شريانه.. عملية دقيقة تنقذ قدَم شاب من البتر بجدة

استغرقت 3 ساعات وفيها أعيد التوصيل وترميم العظم بالكامل تحت الميكروسكوب

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ قدَم شاب من البتر بعد تعرضه للسقوط من الدور الثالث من إحدى البنايات في مدينة جدة.

وبينت "صحة جدة" أن الفريق الطبي نجح، بحمد الله، في إنقاذ قدَم المصاب من البتر، بعد تعرضه للسقوط، مما أدى إلى حدوث كسر مضاعف في الساقين، وقطع كامل للشريان المغذي للساق؛ حيث أجريت له عملية استغرقت ثلاث ساعات تم خلالها إعادة توصيل الشريان، وترميم العظم بالكامل، وإنقاذ الساق من البتر ولله الحمد.

وتعتبر هذه العملية من العمليات الدقيقة؛ حيث تكمن الصعوبة في التعامل مع الشرايين الدقيقة، والتي تكون أقل من 5 سم تحت الميكروسكوب، وقد تستغرق في بعض الحالات وقتاً طويلاً، وتتطلب فريق تخدير مميز من حيث التحكم بسيولة الدم والعلامات الحيوية أثناء العملية.