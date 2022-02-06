رصد وتغريم.. إزالة 30 ألف م3 تشوهات بصرية في 30 يومًا بحائل

"القفيعي": شَمِلت كتابات على جدران وحاويات.. حفر وصيانة الإنترلوك

رفعت أمانة منطقة حائل، خلال الشهر الماضي، 30 ألف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء ‏والهدم مجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين ‏المشهد الحضري.‏

وأوضح المشرف العام على برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عتيق بن خالد ‏القفيعي، أن الأمانة عملت على تكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية، ‏واعتمدت تنفيذ خطة مجدولة لأعمال معالجة التشوه البصري خلال 2022، تشمل ‏معالجة الكتابات المشوهة على الجدران والحاويات، وإصلاح حفر الشوارع، وصيانة ‏أعمدة الإنارة، وصيانة وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وخطوط تحديد ‏المسارات، ورفع السيارات والهياكل التالفة في الأحياء السكنية والشوارع والطرق ‏الداخلية والفرعية.

وأشار "القفيعي" إلى أن خطة العمل استهدفت التركيز على الشوارع الرئيسية والمحورية، ‏ومن ثم الانتقال إلى داخل الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما جرى تكثيف أعمال ‏الرقابة من قِبَل البلديات؛ لضمان استدامة أعمال المعالجات؛ حيث يتم رصد المخلفات ‏بشكل يومي وتطبيق الغرامات على المتسببين وإلزامهم بمعالجتها.‏