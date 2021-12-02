بالصور.. "آل الشيخ" يتفقد إدارة ومركز الدعوة والإرشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

وقف على الاحتياجات وسير العمل.. وشدد على تنويع البرامج الدعوية والعناية ببيوت الله

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومركز الدعوة بجازان، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة.

وتفصيلاً، استهل الوزير "آل الشيخ" جولته التي رافقه فيها عدد من أصحاب السعادة والفضيلة وكلاء الوزارة ومديري العموم ومدير عام الفرع بجازان، بالالتقاء بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومنسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، مستمعاً لشرح مفصل لما يقدمونه من أعمال لخدمة بيوت الله وما ينفذ من برامج دعوية بالمنطقة .

وقام "آل الشيخ" بجولة على مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة وتجول في مرافق المركز وقاعات المحاضرات والمستودعات وصالات التدريب، كما استمع لشرح واف عن احتياجاته والبرامج التي يقوم بها في إطار رسالة الوزارة لنشر منهج الوسطية والاعتدال وإقامة البرامج الثقافية بالشراكة مع عدد من قطاعات الدولة بالمنطقة.

وحث خلال الزيارة منسوبي الإدارتين على بذل الجهود لإبراز رسالة الوزارة السامية وخدمة بيوت الله ومرتاديها و العمل على ترسيخ اللحمة الوطنية والأمن الفكري لدى المجتمع .

بين الوزير "آل الشيخ" أن الدور المنوط بالعاملين بقطاعات الوزارة أن يكونوا قدوة في الخير والالتزام بالعمل وإتقانه والحرص على خدمة المواطنين والمقيمين، وبذل الجهد للرقي بالخدمات فالذي يعمل يثاب وله الأجر في الدنيا والآخرة .

من ناحية أخرى، زار وزير الشؤون الإسلامية جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله - بجازان والذي يعد تحفة معمارية ومعلماً إسلامياً بارزاً بالمنطقة، حيث تجول بمرافق الجامع ووقف على الخدمات المقدمة للمصلين .

وشدد على ضرورة الأخذ والعمل بالتعليمات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لتوقي وباء كورونا وتحوراته، كما أكد على تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المساجد والوقوف على صيانتها ونظافتها وما تحتاج له من أعمال.