خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.