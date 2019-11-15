الخارجية الفلسطينية: افتخار المسؤولين الإسرائيليين بالاغتيالات يفتقر للقيم والأخلاق

أكّدت أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال ووزير خارجيته عنصرية وتحمل الكراهية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين، التي عبّروا فيها عن تمسُّكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: إن "الإسرائيلي عندما يغتال فلسطينيًّا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروّج له إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، وعندما تُقْدِم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحقّ في الدفاع عن النفس يتوقّف عندما يصل أعتاب الباب الفلسطيني، ويصبح هذا العمل إرهابيًّا بامتياز".

وأكّدت الوزارة أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، ووزير خارجيته، ليست فقط مثيرة للاشمئزاز لما تحمله من كراهية وحقد وعنصرية، وإنما أيضًا لما تمثله من فوقية قومية وادعاء بالحصانة والحماية.