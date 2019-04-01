بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول اعتداء معلم على طالب وشقيقه في "ابتدائية بحرة"

والدتهما: عرض على ابني الأكبر رشوة 5 آلاف لتبرئته وعدم الإبلاغ عن جريمته

كشفت والدة طالبَيْن تفاصيل جديدة حول اعتداء معلم عليهما في مدرسة بالمرحلة الابتدائية في بحرة التابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية.

وقالت والدة الطالبين المعتدَى عليهما: بداية القضية أن ابني الصغير في السنة الرابعة الابتدائية، وعمره 10 سنوات، كان جالسًا في فناء المدرسة، وكان على خلاف مع طالب آخر، وعندما شاهدهما المعلم أمسك بولدي، وذهب به إلى الساحة الداخلية للمدرسة، وقام معلم آخر بلي يده، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأضافت: وعندما شاهد الطلاب الاعتداء أبلغوا شقيقه في السنة السادسة الابتدائية؛ فذهب مسرعًا للدفاع عن شقيقه، وعندها أمسك به المعلم اعتدى عليه؛ فقام ابني بالدفاع عن نفسه. ولأن المعلم جلس بكامل جسمه على ابني قام بعض يد المعلم، ثم تطور الحال، وانفض الاشتباك، وذهب المعلم، وجلب "مفك" من حديد، وضرب ابني بقرب أذنه، ثم سدد طعنه على جفن عينه؛ ما سبَّب له جرحًا.

وتابعت: ثم بعد ذلك ذهب بابني إلى مستشفى خاص بمنطقة بحرة، وتم إسعافه وخياطة جفنه بواقع ست غرز، ثم حاول أن يقنع ابني بأن لا يخبرنا بأنه اعتدى عليه، وأن يقول إنه سقط على الأرض قائلاً له: "وأنا أعطيك 5 آلاف ريال نظير التكتم على القضية".

وتابعت والدة الطالبين الشقيقين: ثم علمت بالقضية؛ فأبلغت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة للتحقيق في الاعتداء على ابنَيَّ، وأخذ حقهما من المعلم المعتدي، خاصة الضرر الذي لحق بالأكبر، ولدي تقرير طبي، ومدة شفائه 7 أيام؛ وهو ما يثبت الاعتداء. وأناشد المسؤولين متابعة القضية، وأخذ حق ابنَيَّ من ظلم المعلم واعتدائه عليهما من غير وجه حق.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة طلال الردادي في مداخلته عبر برنامج يا هلا: إن القضية ما زالت في طور التحقيقات مع جميع الأطراف، وتمت مباشرة قضية اعتداء المعلم على الطالب على الفور، وصدرت توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، وسيتم اتخاذ الإجراءات التربوية بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للأنظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الجميع.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل القضية عبر الزميل "أحمد العبدالله"، الذي أوضح أن الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بتوجيهات من المدير العام بالمنطقة، تحقق في شكوى اعتداء معلم على طالب في إحدى مدارس التعليم ببحرة؛ إذ تقدمت والدة أحد الطلاب بشكوى نتيجة تعرُّض ابنها للضرب من قِبل أحد المعلمين؛ ما تسبب في إيذائه بوجهه، حسبما ذكرته.