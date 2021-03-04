وزير الداخلية يرأس الدورة الـ47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددًا من القرارات

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ بشأنها عدد من القرارات والتوصيات.

وفي نهاية الاجتماع، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهوية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.