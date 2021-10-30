الأمن العام يستعرض فيديو للقبض على عدد من مرتكبي الجرائم

تَضمنت حوادث جنائية وقضايا تحرش

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الرياض ظَهر عبر مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في مكة المكرمة قام بنقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبضَ على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية في الدمام، ارتكبوا جرائم سطو على المنازل والمحال التجارية وسرقوا ما بداخلها.

وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على شخص في تبوك قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في أحد الأماكن العامة.

وذكر المقطع القبض على 3 مواطنين في الرياض ارتكبوا عدة حوادث جنائية؛ تَمثلت في السطو على منازل ومرافق عامة.

وذكر المقطع كذلك القبض على مقيميْن من الجنسيتين اليمنية والباكستانية في المدينة المنورة، قاما بنشر إعلان احتيالي عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" إلى "محصن"، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما تم القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في جازان، ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وفي بقيق تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود، وسرقة مبلغ 130.000 ألف ريال.