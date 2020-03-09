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وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد

"جنايات مصر" تقضي بسجن المتهم في حادث قطار محطة مصر 15 سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريًا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار.



كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.