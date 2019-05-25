فيديو التحطيم.. امرأة تنتقم من ماكينة الصراف الآلي

تواجه حكماً بالسجن 7 أعوام

في لحظة غضب، أمسكت هذه المرأة الصينية بقطعة ضخمة من الطوب، وراحت تحطم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح، وهي الجريمة التي قد تنتهي بسجنها 7 سنوات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تبحث الشرطة في الصين عن هذه المرأة، بعدما التقط لها شخص شريط فيديو وهي تقوم بتحطيم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح أمام أحد البنوك مساء يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة نانينغ عاصمة إقليم قوانغشي جنوبي الصين.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن المرأة ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال، عقب انتهاء مواعيد البنك، ولم تستطع المرأة سحب المال من الماكينة، فأصابها الغضب الشديد، وحملت طوبة ضخمة، وظلت تضرب بها الشاشة ولوحة المفاتيح، حتى تحطمت الآلة وتناثرت أجزاء منها على الأرض.

وقالت الصحيفة: إن الشرطة بمدينة نانينغ تبحث عن المرأة، والتي تواجه الحكم بالسجن من 3 إلى 7 أعوام، إذا ثبت أنها تسببت بضرر خطير للماكينة.