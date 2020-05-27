4 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين اليوم.. بـ 1684حالة

من أصل 2572 موزعة على مستوى المملكة

تواصل أربع مدن سعودية، هي: الرياض ومكة وجدة والمدينة" تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1684 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2572 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وسجلت الرياض اليوم 571 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10660 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 458 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9213 حالة، تليها جدة، والتي سجلت اليوم 391 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8386 حالة.

وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 264 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7387حالة.