"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

شدد على أهمية إجراء انتخابات في 2022

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد واستعادة الثقة الدولية.

وشدد "بلينكن" خلال لقائه "ميقاتي" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ربيع عام 2022؛ وفقًا لـ"الحرة".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل السلام والازدهار في المنطقة.



