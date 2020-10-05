المكسيك: 208 وفيات جديدة و3712 إصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 3712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و208 وفيات خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 761665 حالة إصابة و79088 وفاة.
وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير، وذلك نظراً لقلة الاختبارات.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات حتى الآن 761665 والضحايا 79088
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 3712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و208 وفيات خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 761665 حالة إصابة و79088 وفاة.
وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير، وذلك نظراً لقلة الاختبارات.