"تصفية" تسترد 187 مليون ريال لمساهمي طريق الخرج كيلو 18

حققت نسبة أرباح تعد الأعلى في تاريخ تصفية المساهمات

تمكنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" من استرداد مبلغ 187 مليون ريال في (مساهمة طريق الخرج كيلو 18) تمثل رأس المال والأرباح للمساهمين بعد أن تم استكمال تصفية المساهمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أمين عام لجنة المساهمات العقارية "تصفية" الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر اليوم على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد فيها أنه سيتم صرفها لمستحقيها قريباً.

وأوضح "الشويعر" أن العمل جار لإنهاء جميع المساهمات وأن تصفية المساهمة المتعثرة تتم فور استكمال متطلباتها وإنهاء إجراءاتها النظامية.

يشار إلى أن نسبة الأرباح بعد تصفية (مساهمة طريق الخرج كيلو 18) بلغت أكثر من 13,000% وتعد هي النسبة الأعلى في تاريخ تصفية المساهمات العقارية، وبذلك يكون إجمالي ما استعادته اللجنة منذ تأسيسها أكثر من 7.2 مليار ريال.