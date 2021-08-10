حالة أمطار غزيرة ورياح نشطة على عسير

تساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.