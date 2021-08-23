عُمان تسمح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد "كورونا" بدءاً من أول سبتمبر

أنهت العمل بقائمة الدول المحظورة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19"، بالسفر إلى البلاد اعتبارًا من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبينت "الهيئة" عبر "تويتر" أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظوراً دخول الوافدين منها بسبب الجائحة.

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23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 05:51 PM

أنهت العمل بقائمة الدول المحظورة

عُمان تسمح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد "كورونا" بدءاً من أول سبتمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19"، بالسفر إلى البلاد اعتبارًا من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبينت "الهيئة" عبر "تويتر" أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظوراً دخول الوافدين منها بسبب الجائحة.

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