"مدني الشرقية" يخمد حريقاً بأحد مباني جامعة الدمام

اندلع في مواد عزل حراري في غرفة لمبنى تحت الإنشاء

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقاً طال أحد مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 01:54 PM

اندلع في مواد عزل حراري في غرفة لمبنى تحت الإنشاء

"مدني الشرقية" يخمد حريقاً بأحد مباني جامعة الدمام

محمد عبيد

الدمام

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أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقاً طال أحد مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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