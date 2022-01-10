"الأرصاد" تنبّه: سحب رعدية على تبوك تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً

تشمل حقل وأملج و"الديسة والمعظم"

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي حقل وأملج ومركزي الديسة والمعظم.

وأفاد المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.