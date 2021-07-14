﻿"الطويان": تفريغ "المركزية والمشاعر" من 7 إلى 13 ذي الحجة للحجاج فقط

الظروف الاستثنائية تمنع حضور أهالي مكة ليوم الخليف

أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، أنه من تاريخ 7 ذي الحجة إلى الـ13 من الشهر نفسه سيتم تفريع المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة للحجاج النظاميين فقط؛ ولن يُسمح بوجود أي شخص لا يحمل تصريحًا داخل المنطقة المركزية.

وأكدت قيادات قوات أمن الحج أنه لن يُسمح بدخول الحرم في هذه الفترة لأي شخص سوى الحجاج نظرًا للظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى تطهير وتعقيم الحرم المكي وجنباته للحجاج.

واعتاد أهالي مكة في يوم عرفة التوجه للحرم المكي، وقضاء اليوم بأكمله فيه، إلا أن الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا منعت حضور أهالي مكة ليوم الخليف.