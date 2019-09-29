بطل العالم عن انسحابه من "بطولة قطر": وعدت عائلتي أن أعود سالمًا

ضمن مسابقات النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة

كشف السلوفاكي "ماتي توث" بطل العالم في المشي، عن أسباب انسحابه من سباق 50 كيلومترًا مشيًا في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في قطر.
وأعلن "توث" اليوم الأحد، أن انسحابه جاء بسبب درجات الحرارة العالية في الدوحة، والتي تجاوزت 31 درجة مئوية، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 75%.
وقال "توث"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: "وعدت عائلتي بأن أعود سالمًا إلى الديار؛ لذا حافظت على وعدي وتوقفت خلال السباق".

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 11:31 AM

ضمن مسابقات النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة

بطل العالم عن انسحابه من "بطولة قطر": وعدت عائلتي أن أعود سالمًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف السلوفاكي "ماتي توث" بطل العالم في المشي، عن أسباب انسحابه من سباق 50 كيلومترًا مشيًا في النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى في قطر.
وأعلن "توث" اليوم الأحد، أن انسحابه جاء بسبب درجات الحرارة العالية في الدوحة، والتي تجاوزت 31 درجة مئوية، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 75%.
وقال "توث"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: "وعدت عائلتي بأن أعود سالمًا إلى الديار؛ لذا حافظت على وعدي وتوقفت خلال السباق".

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