قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.
كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.
وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.فيروس كورونا الجديد
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.
كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.
وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.