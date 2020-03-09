تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل

"فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات

وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:01 AM

"فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات

تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل

بدر الجبل

تبوك

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وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

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