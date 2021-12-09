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"المالكي": عقوبة المخالفة تتمثل في غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال

الأمن البيئي يوقف مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة، ستة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.



وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.



وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.