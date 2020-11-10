شاهد.. سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة جنوب حائل

لوحة رائعة ومناظر خلابة للسيول التي حوّلت أرض القاعية إلى بحار من مياه الأمطار

رصدت كاميرا المصوّر إبراهيم المناور، بعد عصر اليوم الثلاثاء، سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة على مركز القاعية جنوب محافظة الغزالة، الواقعة جنوب مدينة حائل.

ورسمت اللقطات الجوية لوحة رائعة ومناظر خلابة للسيول الغزيرة التي حوّلت أرض القاعية إلى بحار من مياه الأمطار.