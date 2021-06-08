جدارية "سلام" تقرب نادي الاتفاق من موسوعة غينيس للأرقام القياسية

بمساحة تجاوزت 50 متراً مربعاً داخل الملعب الرئيس

أنهت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق تنفيذ وتركيب اللوحة الفنية (سلام) بمساحة تجاوزت (50) متراً مربعاً داخل الملعب الرئيس (ملعب عبدالله الدبل) بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي بالنادي معاذ بن ماجد العوهلي ومستشار تطوير المسؤولية الاجتماعية بالنادي هذلول البريك والأعضاء القائمين على المبادرة وبمشاركة المتطوعين، استعداداً لتسجيل اللوحة في غينيس للأرقام القياسية، والتي حرص النادي على تأكيدها وفق آلية عمل منظمة تزامناً مع مبادرة (اتفقنا ندورها) التي تم إطلاقها مؤخراً بالنادي ووجدت تفاعلاً كبيراً.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالنادي معاذ بن ماجد العوهلي بالتعاون والجهود المبذولة والمتابعة من إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالله الدبل وأعضاء المجلس والدور الكبير والفعال من إدارة المسؤولية الاجتماعية والأعضاء القائمين على مبادرة (اتفقنا ندورها) واللجان العاملة على اللوحة الفنية وكافة المشاركين، معبراً عن سعادته بما تحقق من نجاحات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030، والتقليل من نسبة التلوث البلاستيكي من خلال جمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها بما يعود بالنفع على المجتمع بكل ما هو مفيد وكذلك حفاظاً على البيئة وتحقيق رؤية المبادرة في تعزيز ثقافة التدوير نحو مستقبل صحي اقتصادي مستدام، وتأكيد التسجيل في غينيس للأرقام القياسية، مقدماً الشكر الكبير لكافة الرعاة على كل ما قدموه وبذلوه لإنجاح هذا العمل.

وقال المشرف على لوحة العرض عضو جمعية الثقافة والفنون بالدمام الفنان التشكيلي والخطاط المعاصر وافي البخيت: إن المبادرة تحمل رسالة جميلة جداً تسعى إلى استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية، وفي نفس الوقت العمل على تحطيم الرقم القياسي المسجل مسبقاً لدى غينيس للأرقام القياسية لأكبر كلمة عربية مكونة من العلب البلاستيكية الشفافة، موضحاً أن الفكرة جاءت كتصميم للوحة الفنية الجدارية وهي عبارة عن كلمة (سلام) باللغة العربية، وتم اختيار كلمة سلام بالتحديد من ضمن أكثر من خمسة اقتراحات لأسباب هامة، منها أن السلام هو لغة العالم التي يحتاجها في هذا الوقت، وهي رسالة سلام يبعثها نادي الاتفاق باسم المملكة العربية السعودية بلد المحبة والسلام، كما حرصنا على كتابتها باللغة العربية تأكيداً على اعتزازنا وافتخارنا بلغتنا وحتى تصل رسالتنا لكل الأجانب في تعليمهم كيفية كتابة كلمة (سلام) باللغة العربية، والتي تم خلالها استخدام ألوان وشعار النادي الأخضر والأحمر في تكوين الجدارية، وبحمد الله تم الانتهاء منها وهي بمقاس 3 أمتار ارتفاع و20 متراً عرض، وبمساحة تصل تقريباً إلى أكثر من 50 متراً مربعاً استخدمنا فيها أكثر من 17 ألف علبة تم جمعها عن طريق مشاركة الأهالي والمشاركين في الحملة وأعضاء النادي والمتطوعين فكل الشكر لمن ساهم وعمل في هذا العمل.

فيما قدمت مديرة المبادرة المتطوعة سارة العنزي الشكر الكبير لإدارة النادي لتبنيها ومتابعتها هذه المبادرة (اتفقنا ندورها)، وأكدت أنه تم جمع أكثر من 60 ألف عبوة بلاستيكية وأنه سيتم العمل على إعادة تدويرها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030 وتقليل نسبة التلوث البلاستيكي في المملكة مقدمة شكرها لإدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي؛ ولكافة العاملين والمتطوعين والمتطوعات على نجاح هذه المبادرة.