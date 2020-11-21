كورونا في 8 دول.. الإصابات بالبرازيل تتجاوز 6 ملايين وبالمكسيك 1.3 مليون وألمانيا 902 ألف

386 وفاة في فرنسا و386 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و41 بموريتانيا و16 بالصين و13 السنغال

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطّت ستة ملايين إصابة يوم الجمعة لتصبح البرازيل ثالث بلد بالعالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 168 ألفًا و613 حالة.



ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 إصابة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.



المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.

ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجّح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.



فرنسا

سجلت فرنسا 386 حالة وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الأخيرة؛ لتصل أعداد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 48 ألفًا و265 حالة.



وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية: إنه تم رصد 22 ألفًا و882 إصابة بالعدوى خلال الفترة المشار إليها ليبلغ المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة مليونين و109 آلاف و170 حالة.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابات، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.



الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن سبعًا من تلك الحالات منقولة محليًّا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



موريتانيا

سجلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 8 آلاف و75 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.



السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15 ألفًا و848 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 330 حالة.