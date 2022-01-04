سباق مع الزمن.. من أجل مشاركة "حمدالله" مع "الاتحاد"

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى سرعة إنهاء تسجيل محترف الفريق الكروي الأول المغربي عبدالرزاق حمدالله في الكشوفات الرسمية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط اسم المهاجم يوسف نياكاتي، خلال الفترة الحالية للميركاتو الشتوي.

وفي حال تسجيل "حمدالله" في كشوفات الأصفر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيتمكّن اللاعب مشاركة فريقه أمام الفيحاء، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15 (ختام الدور الأول) برصيد 32 نقطة.